Tekirdağ'da sosyal medyada barut ve av fişeği ticareti: 1 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden barut ve av fişeği ticareti yapan şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kapaklı ilçesinde sosyal medya üzerinden barut ve av fişeği ticareti yapan bir kişiyi belirledi.

Şahsın evine yapılan operasyonda, motorlu av fişeği dolum makinesi, manuel av fişeği dolum makinesi, 1 kilo 103 gram barut, 2 bin 339 av fişeği ve 750 boş kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.