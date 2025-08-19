Tekirdağ'da su seviyesi düşen göletteki balıklar öldü
Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava dalgası gölet ve barajlardaki su seviyesinin düşmesine neden oluyor. Hayrabolu'da Büyükkarakarlı Göleti'nde ise su oranının azalması nedeniyle balık ölümleri yaşandı.
Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Büyükkarakarlı Göleti'nde, su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen azalması nedeniyle balık ölümleri yaşandı.
Bölgede etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma nedeniyle göletteki su seviyesi düştü.
Gölette oksijensiz kalan balıklar öldü.
Büyükkarakarlı Mahallesi Muhtarı İrfan Yavuzer, yüksek sıcaklıkların tüm canlıları olumsuz etkilediğini söyledi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölet suyundan numune alarak inceleme başlattı.