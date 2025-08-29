Tekirdağ'da su seviyesi düşen göletteki balıklar öldü
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki Kırkkepenekli Göleti'nde, su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen azalması nedeniyle balık ölümleri yaşandı.
Kaynak: AA
Tekirdağ'da Kırkkepenekli Göleti'nde su seviyesinin düşmesi sonucu çok sayıda balık öldü.
Muratlı ilçesinde etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma nedeniyle Kırkkepenekli Göleti'nde göletteki su seviyesi düştü.
Gölette oksijensiz kalan balıklar ölerek kıyıya vurdu.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, göletten numune alarak inceleme başlattı.