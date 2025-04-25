Tekirdağ'da tamirhane yangını: 6 otomobil kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde oto kaporta ve boyama yapılan bir iş yerinde yangın çıktı.

Yangında 6 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Zafer Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi Bakım Onarım 3'üncü Sokak’taki oto kaporta ve boyama yapan iş yerinde, saat 04.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören kişinin ihbarıyla adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İş yerini saran alevlere müdahale eden itfaiyeciler, yangını söndürdü.

İncelemede iş yerinde ciddi hasar olduğu görüldü ve içerideki 6 otomobilin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.