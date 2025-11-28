Tekirdağ'da tanker ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobil ile tankerin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
N.K. idaresindeki 59 AJZ 916 plakalı otomobil ile S.A.T'nin kullandığı 42 BD 325 plakalı tanker Ahimehmet Mahallesi'nde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobildeki sürücü ve eşi A.K. yaralandı.
Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Müdahalelere rağmen yaralılardan A.K. kurtarılamadı.
Tanker sürücüsü S.A.T. ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.