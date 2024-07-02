Tekirdağ'da tarlada yangın

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Karatepe mevkisinde bulunan bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. TOMA ve itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Güncel 02.07.2024 16:53 Giriş: 02.07.2024 16:53

Güncelleme: 02.07.2024 16:53 Kaynak: AA

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Fotoğraflar: AA