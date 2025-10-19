Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tekirdağ'da tartıştığı kadını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Ajans Haberleri
  • 19.10.2025 16:19
  • Giriş: 19.10.2025 16:19
  • Güncelleme: 19.10.2025 16:19
Kaynak: AA
Tekirdağ'da tartıştığı kadını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tartıştığı kadını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Camiatik Mahallesi'nde E.S. (55) ile M.Ç. (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.S, bıçakla M.Ç'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.Ç, sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli E.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

BirGün'e Abone Ol