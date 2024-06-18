Tekirdağ'da tekstil fabrikasında yangın
Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Fabrikada tatil nedeniyle işçiler bulunmazken 3 güvenlik görevlisinin görev yaptığı öğrenildi.
Kaynak: AA-DHA
Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Velimeşe Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çorlu ve Ergene belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevresinde geniş güvenlik önlemi alınan fabrikadaki yangına müdahale sürüyor.
Kurban Bayramı tatili nedeniyle işçilerin bulunmadığı belirtilen fabrikada 3 güvenlik görevlisinin görev yaptığı öğrenildi.