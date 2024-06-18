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Tekirdağ'da tekstil fabrikasında yangın

Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Fabrikada tatil nedeniyle işçiler bulunmazken 3 güvenlik görevlisinin görev yaptığı öğrenildi.

Güncel
  • 18.06.2024 14:45
  • Giriş: 18.06.2024 14:45
  • Güncelleme: 18.06.2024 14:49
Kaynak: AA-DHA
Tekirdağ'da tekstil fabrikasında yangın
Fotoğraf: DHA

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Velimeşe Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çorlu ve Ergene belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevresinde geniş güvenlik önlemi alınan fabrikadaki yangına müdahale sürüyor.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle işçilerin bulunmadığı belirtilen fabrikada 3 güvenlik görevlisinin görev yaptığı öğrenildi.

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