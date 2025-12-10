Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tekirdağ'da tır ile panelvanın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 10.12.2025 15:29
  • Giriş: 10.12.2025 15:29
  • Güncelleme: 10.12.2025 15:30
Kaynak: AA
Tekirdağ'da tır ile panelvanın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tır ile panelvanın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

M.P. idaresindeki 34 NS 4351 plakalı tır, Marmaracık Mahallesi’ndeki ışıklı kavşakta kontrolden çıkıp refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Tır, bu sırada F.G. yönetimindeki 34 EGG 827 plakalı panelvanla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki S.Ö, H.S. ve H.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol