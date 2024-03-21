Tekirdağ'da TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı: 5 ölü, 10 yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesi Çukuryurt kavşağında, kırmızı ışık ihlali sebebiyle, bir TIR'ın yolcu minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Tekirdağ’da minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinden Tekirdağ'ın Saray ilçesine seyir halindeki 59 KS 182 plakalı minibüs, Çukuryurt Mahallesi Çayla Kavşağı'nda 34 BGE 76 plakalı TIR ile çarpışarak devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.

Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın, araçlardan birinin kırmızı ışıkta geçtiği için meydana geldiği kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma için Saray ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 3 savcı görevlendirildi.