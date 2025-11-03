Tekirdağ'da tsunami farkındalık toplantısı düzenlenecek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 5 Kasım Dünya Tsunami Farkındalık Günü öncesinde önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Kentte tsunami farkındalığını artırmak ve afet hazırlık süreçlerini ele almak üzere 4 Kasım Salı günü bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.

Toplantı, tsunami alanında çalışmalarıyla tanınan önemli isimleri Tekirdağlılarla bir araya getirecek. 4 Kasım Salı günü Saat 14.00'te başlayacak programda; Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Gülüm Tanırcan, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, UNESCO Tsunami Tanınırlık Uygulamaları konusunda Dr. Musavver Didem Cambaz ve Büyükçekmece Belediyesi Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü-Tsunami Hazır Kent Yerel Komite Başkanı Caner Denizli birer konuşma yapacak.

Etkinlik kapsamında, tsunami tehlikesi, afet yönetimi ve toplum temelli hazırlık çalışmaları gibi kritik konularda uzman görüşleri paylaşılacak. Toplantı, Tekirdağ'ın tsunami riskine karşı hazırlık sürecindeki yeni adımlarının da startını verecek.