Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin, uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen dron destekli operasyona 87 polis katıldı.

10 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, önceden belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 400 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirildi.