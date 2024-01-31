Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi, huzur ve güven ortamının artırılması amacıyla bazı adreslere operasyon düzenledi.

Aramalarda, 3 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 34 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.