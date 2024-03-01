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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 01.03.2024 09:39
  • Giriş: 01.03.2024 09:39
  • Güncelleme: 01.03.2024 09:39
Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonlarda, 23 gram metamfetamin, 15 gram bonzai, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 56 gram eroin, 55 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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