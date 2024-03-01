Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 15 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonlarda, 23 gram metamfetamin, 15 gram bonzai, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 56 gram eroin, 55 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.