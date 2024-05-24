Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Bir iş yerinde ve bazı evlerde yapılan aramada 7 bin 431 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Adreslerde bulunan 7 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.