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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 24.05.2024 11:19
  • Giriş: 24.05.2024 11:19
  • Güncelleme: 24.05.2024 11:19
Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Bir iş yerinde ve bazı evlerde yapılan aramada 7 bin 431 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Adreslerde bulunan 7 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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