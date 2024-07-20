Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2 kişinin işlemlerini sürüyor.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri Cemaliye Mahallesi'nde bir iş yerinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu ve satışının yapıldığını belirledi. İş yerinde narkotik, asayiş ve motosikletli polislerin katılımıyla düzenlenen operasyonda kanepe altları ve torbalar içinde 1 kilo 112 gram kannobinoid, 379 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucudan elde edilen 6 bin 520 TL ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bulunduğunu belirlediği Süleymanpaşa ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde B.Y.'nin evinde yaptığı aramada

32 bin 855 sentetik ecza hap ele geçirdi. Aydoğdu Mahallesi'nde T.K.'nin evindeki aramada ise 7 gram bonzai, 1260 sentetik ecza hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 18 bin 800 lira ele geçirildi. B.Y. ve T.K., işlemlerinin adından adliyeye sevk edildi.