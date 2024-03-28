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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 28.03.2024 14:17
  • Giriş: 28.03.2024 14:17
  • Güncelleme: 28.03.2024 14:17
Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Süleymanpaşa, Muratlı ve Kapaklı ilçelerindeki operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 15 gram esrar, 27 sentetik ecza, 15 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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