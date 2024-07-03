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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Ajans Haberleri
  • 03.07.2024 10:17
  • Giriş: 03.07.2024 10:17
  • Güncelleme: 03.07.2024 10:17
Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 55 gram metamfetamin, 20 gram eroin, 13 gram sentetik uyuşturucu, 15 sentetik ecza, 3 cep telefonu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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