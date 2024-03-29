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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 29.03.2024 11:22
  • Giriş: 29.03.2024 11:22
  • Güncelleme: 29.03.2024 11:22
Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Hayrabolu, Çorlu ve Kapaklı ilçelerindeki operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 1003 sentetik ecza, 20 gram sentetik uyarıcı, 58 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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