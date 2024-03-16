Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Çorlu ve Ergene ilçelerindeki operasyonda 7 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 700 gram bonzai, 113 gram esrar, 35 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 lira ele geçirildi.
Yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen bir şüpheli, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.