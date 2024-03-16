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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Ajans Haberleri
  • 16.03.2024 12:59
  • Giriş: 16.03.2024 12:59
  • Güncelleme: 16.03.2024 12:59
Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Çorlu ve Ergene ilçelerindeki operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 700 gram bonzai, 113 gram esrar, 35 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 lira ele geçirildi.

Yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen bir şüpheli, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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