Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Saray, Çerkezköy ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden birinin yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen bir düzensiz göçmen olduğu anlaşıldı. Bu şüpheli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise 150 gram esrar, 95 gram sentetik esrar, 137 uyuşturucu hap, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.