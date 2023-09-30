Tekirdağ'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu sattıkları öne sürülen 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerindeki bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda 420 sentetik ecza, 55 gram esrar, 28 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 850 lira ele geçirildi.

Adreslerde yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.