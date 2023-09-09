Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 09.09.2023 11:36
  • Giriş: 09.09.2023 11:36
  • Güncelleme: 09.09.2023 11:37
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 12 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu ve Şarköy ilçelerinde şüphe üzerine durdurulan kişilerin üstünde ve bazı adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda 62 gram bonzai, 39 gram eroin, 26 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 600 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda Y.K, V.D, E.Ö, A.U, S.N, G.Ö, M.M, A.S, F.K, H.U, H.T. ve F.B. gözaltına alındı.

BirGün'e Abone Ol