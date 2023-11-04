Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Süleymanpaşa, Şarköy ve Çorlu ilçelerinde bazı adresler ve otomobillerde arama yapıldı.

Aramalarda, 5 gram bonzai, 6 gram metamfetamin, 7 gram esrar, 4 gram skunk ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 570 lira ele geçirildi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.





