Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Süleymanpaşa, Çerkezköy, Muratlı ve Çorlu ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, 274 uyuşturucu hap, 10 gram bonzai, 5 gram esrar ve 6 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.