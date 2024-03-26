Tekirdağ'da uyuşturucuya 10 tutuklama
Kaynak: DHA
Tekirdağ'da polisin son 1 haftada düzenlediği operasyonlarda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 10 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, son 1 hafta içinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda, 725 gram skunk, 842 sentetik hap, 356 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 147 gram bonzai, 61 gram eroin, 2 tabanca, 55 mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 19 bin 600 TL ele geçirildi.
Uyuşturucularla ilgili 75 kişi hakkında işlem yapılırken, 10 şüpheli tutuklandı.