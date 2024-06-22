TEKİRDAĞ 'da yangında 200 dekar tarım alanı zarar gördü

Tekirdağ'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında bir kısmı buğday ekili olan 200 dekar tarım alanı zarar gördü. İtfaiye ekipleri alevleri ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına aldı.

Ajans Haberleri 22.06.2024 21:58 Giriş: 22.06.2024 21:58

Güncelleme: 22.06.2024 21:59 Kaynak: DHA

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