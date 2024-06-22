TEKİRDAĞ 'da yangında 200 dekar tarım alanı zarar gördü
Tekirdağ'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında bir kısmı buğday ekili olan 200 dekar tarım alanı zarar gördü. İtfaiye ekipleri alevleri ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına aldı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Köseilyas Mahallesi Soğukkuyu mevkisinde bir kısmı biçilmiş buğday tarlasında saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere mahalle sakinleri traktörleriyle müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasında alevler, tarlanın yan tarafında bulunan ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında bir kısmı ekili olan yaklaşık 200 dekar tarım alanı zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.