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Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda 7 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 15.02.2025 17:02
  • Giriş: 15.02.2025 17:02
  • Güncelleme: 15.02.2025 17:02
Kaynak: DHA
Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda 7 gözaltı

Tekirdağ'da jandarmanın düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, sosyal medya platformu üzerinden yasa dışı bahis oynandığı ve tanıtımının yapıldığını belirlendi.

Jandarma, kimliklerini belirlediği şüphelilere yönelik 4 ilçede düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 kişiyi yakaladı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

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