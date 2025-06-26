Tekirdağ'da yaşlılar için lavanta bahçesinde etkinlik düzenlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da huzurevi sakinleri lavanta tarlasında vakit geçirdi.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde Zübeyde Hanım Huzurevi sakinlerine yönelik program düzenlendi.

Yazır Mahallesi'nde bulunan lavanta tarlasında bir araya gelen yaşlılar, dekorlar önünde fotoğraf çekilip doğayla iç içe vakit geçirdi.

Tekirdağ Fotoğraf Sanatı Derneği (TEFSAD) üyeleri de huzurevi sakinlerinin mutluluklarını kadrajlarına yansıtmaya çalıştı.