Tekirdağ'da yaya geçidinde minibüsün çarptığı anne ve 2 çocuğu yaralandı
Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinde minibüsün çarptığı anne ve 2 çocuğu yaralandı.
O.H. yönetimindeki servis minibüsü, Rumeli Mahallesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan anne H.Y. ile çocukları M.Y. ile A.Y'ye çarptı.
Kazada yaralanan anne ve çocukları sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan sürücü O.H, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaza anı, çevredeki iş yeri kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve iki çocuğuna minibüsün çarptığı anlar yer aldı.