Tekirdağ'da yolcu treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Tekirdağ'da, yolcu treninin çarptığı Şakir Güler isimli yurttaş hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde trenin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi Çiftlikler mevkiinde tren yolundan karşıya geçmek isteyen 38 yaşındaki Şakir Güler'e yolcu treni çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Güler'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.