Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tekirdağ'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

M.S.G'nin kullandığı otomobil, Yağcı Mahallesi'nde K.İ yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Savrulan otomobil, Y.G. idaresindeki 10 H 1032 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü M.S.G. ile beraberindeki S.G. olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta yaralanan H.G. ise sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR sürücüsü K.İ. ve diğer otomobilin sürücüsü Y.G. gözaltına alındı.