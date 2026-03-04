Giriş / Abone Ol
Tekirdağ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Çorlu çevre yolu istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

  • 04.03.2026 16:21
  • Giriş: 04.03.2026 16:21
  • Güncelleme: 04.03.2026 16:23
Kaynak: AA
Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası
Fotoğraf: AA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İstiklal Mahallesi'nde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle Çorlu çevre yolu istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafik akışını kontrollü sağladı.

Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

