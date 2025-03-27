Tekirdağ'da zorla araca bindirilmişti: Kaçırılan genç kadın bulundu, 3 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde zorla bir araca bindirilerek kaçırılan 22 yaşındaki S.T.'nin bulunduğu bildirildi.

Çerkezköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 22 Mart’ta yaşanan olayla ilgili olarak tüm şüphelilerin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, 2'sinin işlemleri devam etmektedir" denildi.

Atatürk Mahallesi’nde yürüyen S.T., yanına yaklaşan iki kişi tarafından zorla hafif ticari araca bindirildi. Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Yapılan çalışma sonucu kadının, şüpheliler S.A., İ.A., M.A., A.B. ve V.A. tarafından kaçırıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişinin işlemleri sürüyor.