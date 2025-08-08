Tekirdağ'daki Bıyıkali Göleti'nin su seviyesi yüzde 5'e düştü
Tekirdağ'da tarımsal sulama amacıyla kullanılan Bıyıkali Göleti'nde su seviyesi yüzde 5'e geriledi. Gölette suyun çekildiği bölgelerde çatlaklar oluştu.
Tekirdağ'da Bıyıkali Göleti'nde kuraklığın etkisiyle su çekilmesi sürüyor.
Kentte yaşanan kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle baraj ve göletlerdeki su seviyesi azaldı.
Bıyıkali Göleti'nde yüzde 5'e gerileyen su seviyesi nedeniyle balıklar yaşam mücadelesi veriyor.
Tarımsal sulama amacıyla kullanılan gölette suyun çekildiği bölgelerde çatlaklar oluştu.
Çok sayıda kuşun da göldeki balıkları kolayca avladığı gözlendi.