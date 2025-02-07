Tekirdağ'daki kuyumcu soygununa ilişkin yakalanan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı

Tekirdağ'da silahlı ve kar maskeli kişilerce bir kuyumcu dükkanının soyulmasına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Saray ilçesindeki bir kuyumcuya bir süre önce giren silahlı ve kar maskeli kişiler, 1 milyon 200 bin lira değerindeki altınları alarak kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu soyguna ilişkin başlattıkları çalışmanın ardından şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, uzun namlulu otomatik tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 82 tüfek fişeği, 169 tabanca fişeği, 23 keskin nişancı tabanca fişeği, çeşitli ziynet eşyası, altın bileklikler ve altın kolyeler, soygun ve saldırılarda kullanıldığı değerlendirilen 2 motosiklet kaskı, 2 kar maskesi, 4 çift eldiven, suç örgütü liderleri adına bastırılmış 2 araç plakası, çeşitli isimler adına düzenlenmiş banka kartları, dizüstü bilgisayar, 3 harici disk ve çok sayıda dijital materyal ve 64 bin 500 lira ele geçirildi.

Zanlılardan S.D, F.S, F.T, B.K. ve İ.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.