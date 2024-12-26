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Tekirdağ'daki sağanakta dere taştı, köprü sular altında kalınca yol kapatıldı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen Edirköy Deresi'nin taştı. Dere üzerindeki köprü sular altında kalınca karayolu trafiğe kapatıldı.

Güncel
  • 26.12.2024 18:22
  • Giriş: 26.12.2024 18:22
  • Güncelleme: 26.12.2024 18:25
Kaynak: DHA
Tekirdağ'daki sağanakta dere taştı, köprü sular altında kalınca yol kapatıldı
ANKA

Tekirdağ Saray'da iki gündür yer yer etkili olan sağanak yağış ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Saray ile Edirköy arasında bulunan eski kara yolu üzerindeki Edirköy Deresi taştı. Dere üzerindeki köprünün sular altında kalması nedeniyle, yol güvenlik şeridi çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Saray Belediye Başkanlığı'ndan yapılan anonslarda, vatandaşların Saray-Edirköy eski yolunu kullanmamaları istendi. Yağış, nedeniyle taşan derenin çevresindeki tarım alanları da sular altında kaldı.

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