Tekirdağ'daki silahlı saldırıda yaralanan 2 kişiden biri öldü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde dün uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan 2 kişiden biri kaldırıldığı hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Muradiye Mahallesi'nde Bülent Ecevit Parkı'nda otururken uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan U.G, kaldırıldığı Muratlı Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı V.G'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Muratlı'da dün parkta oturan V.G. ile U.G. kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralanmış, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.