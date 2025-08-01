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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde orman yangını

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde rüzgarın etkisiyle yeniden alevlenerek ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Güncel
  • 01.08.2025 17:47
  • Giriş: 01.08.2025 17:47
  • Güncelleme: 01.08.2025 17:48
Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde orman yangını
Fotoğraf: AA

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Sabah saatlerinde Uçmakdere Mahallesi'ndeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden başlayarak ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına 2 helikopter ve 2 söndürme uçağı da havadan destek veriyor.

Yangına, karadan ve havadan müdahale sürüyor.

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