Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Sabah saatlerinde Uçmakdere Mahallesi'ndeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden başlayarak ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına 2 helikopter ve 2 söndürme uçağı da havadan destek verdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Uçmakdere Mahallesi'nde çıkan yangına yangın söndürme uçakları, helikopterler, itfaiye araçları ve arazözler ile yapılan müdahaleler neticesinde yangın kontrol altına alındı.

Dozerler ile yangın çevresi kazılarak yangının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İtfaiye araçları Uçmakdere Mahallesi etrafına yerleştirilerek yangına karşı mahallemizin güvenliği sağlanmıştır. Yangına canları pahasına müdahale etmeye devam eden görevlilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Vatandaşlarımızdan resmi kurumlarımızdan yapılacak açıklamaları dikkate almalarını, yangın bölgesine yaklaşmamalarını ve görevlilerimizin ikazlarına uymalarını rica ederiz."