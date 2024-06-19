Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili dönüş yolculuğu başladı
Bayram tatilini şehir dışında geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy, Üniversite ve Kumbağ mevkilerinde akıcı yoğunluk yaşanırken kara yolundaki yoğunluğun önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren yurttaşların dönüşe geçmesiyle, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu arttı.
Tatilcilerin dönmeye başlamasıyla özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy, Üniversite ve Kumbağ mevkilerinde akıcı yoğunluk oluştu.
Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıyor.
Kara yolundaki yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.