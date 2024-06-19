Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili dönüş yolculuğu başladı

Bayram tatilini şehir dışında geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy, Üniversite ve Kumbağ mevkilerinde akıcı yoğunluk yaşanırken kara yolundaki yoğunluğun önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Güncel 19.06.2024 17:48 Giriş: 19.06.2024 17:48

Güncelleme: 19.06.2024 17:54 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA