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Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili yoğunluğu

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Güncel
  • 29.03.2025 18:56
  • Giriş: 29.03.2025 18:56
  • Güncelleme: 29.03.2025 19:00
Kaynak: AA
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili yoğunluğu
DHA

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite kavşağı mevkilerinde yoğunluk oluşturdu

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri trafikte aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.

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