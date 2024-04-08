Tekirdağ-İstanbul karayolunda bayram yoğunluğu

Tekirdağ’da 9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle yollara düşen tatilciler, trafikte yoğunluğa sebep oldu.

Ramazan Bayramı tatilinde Tekirdağ-İstanbul karayolunda yoğunluk yaşanıyor. Tatilciler, Tekirdağ-İstanbul karayolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite Kavşağı mevkilerinde akıcı yoğunluk oluşturdu.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aksaklık yaşanmaması için terbir alırken, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.

Karayolundaki akıcı yoğunluğun bayram süresince devam etmesi bekleniyor.