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Tekirdağ-İstanbul yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

Ajans Haberleri
  • 19.05.2025 18:43
  • Giriş: 19.05.2025 18:43
  • Güncelleme: 19.05.2025 18:43
Kaynak: İHA
Tekirdağ-İstanbul yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

Hafta sonu tatilinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tatiliyle birleşmesi sonucu oluşan 3 günlük tatilin ardından İstanbul’a dönen tatilciler, Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluğa sebep oldu.
19 Mayıs tatilinin hafta sonu ile birleşmesiyle oluşan 3 günlük tatilin ardından İstanbul’a dönen tatilciler, Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluğa sebep oldu. Tatilcilerin dönüşe geçmesiyle birlikte özellikle Çorlu Yenice Kavşağı ve Gümüşyaka-Kınalı mevkisinde zaman zaman araç kuyrukları oluştu. İstanbul istikametinde ilerleyen sürücüler, yer yer dur-kalk yaparak trafikte ilerlemek zorunda kaldı. Yoğunluğun artması üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, kavşak ve ana arterlerde trafik akışını rahatlatmak için çalışma başlattı.

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