Tekirdağ - Kamyonet, kediyi ezmemek için duran otomobile çarptı; 1 yaralı

TEKİRDAĞ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde aniden yola çıkan kediyi ezmemek duran otomobile, arkadan gelen kamyonetin çarpması sonucu, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ-İstanbul karayolu üzerinde meydana geldi. Candak Ocak (59), sürücülüğünü yaptığı 34 UB 7824 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, önüne aniden kedi çıktı. Kediye çarpmamak için fren yapan Ocak’ın kullandığı otomobile, bu sırada arkadan gelen Selman Toruk’un yönetimindeki 59 AR 361 plakalı kamyonet çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Handan Ocak (60), hafif şekilde yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Handan Ocak, ambulansla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera: Şafak TAŞOYAR / MARMARAEREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)