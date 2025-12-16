Tekirdağ- Kamyonetle çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde kapalı kasa kamyonetle çarpışan hafif ticari araçta, sürücü yaralandı.

Kaza, Kaza, Çorlu–Ergene çevre yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Muharrem Aydın yönetimindeki 34 BZT 953 plakalı kapalı kasa kamyonet, Fatih Caddesi’nden yola çıktığı sırada, Çorlu’dan Ergene istikametine giden Abdülkadir Çelik yönetimindeki 59 ABN 984 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Çelik yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Muharrem Aydın, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)