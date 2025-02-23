Tekirdağ - Kar küreyen iş makinesi yoldan çıktı

TEKİRDAĞ’ın Saray ilçesinde kar küreme çalışması yapan iş makinesi yoldan çıkarak şarampole girdi.

Saray ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Saray’ın Güngörmez Mahallesi yakınlarında kar küreme çalışması yapan iş makinesi kayarak yoldan çıktı. Şarampole giden iş makinesi ağaca çarparak durdu. İş makinesi sürücüsünün bildirmesi üzerine diğer ekipler bölgeye sevk edildi.

Gelen ekiplerin araçlarıyla iş makinesi bulunduğu yerden çıkarıldı. Kar yağışı ve yer yer buzlanmanın etkili olduğu bölgede sürücüler, dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

Haber-Kamera: Şenol AKSOY/SARAY(Tekirdağ), (DHA)