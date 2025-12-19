Tekirdağ Kent Lokantaları’nda memnuniyet oranı yüzde 98

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kent Lokantaları’nda memnuniyet ve beklenti anketi gerçekleştirdi. Çerkezköy, Çorlu, Kapaklı ve Süleymanpaşa ilçelerinde bulunan Kent Lokantaları’nda 937 kişiyle yüz yüze ve yazılı olarak gerçekleştirilen anket sonucunda genel memnuniyet oranı yüzde 98 olarak belirlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, vatandaşların Kent Lokantaları hakkında ne düşündüğünü daha iyi anlamak amacıyla il genelindeki dört lokantada 11–17 Aralık 2025 tarihleri arasında bir beğeni anketi yaptı. Belediyeye ait tüm Kent Lokantaları'nı kapsayan çalışmada 937 vatandaşla yüz yüze görüşülerek, yazılı kayıt yöntemiyle ölçüm yapıldı. 937 Tekirdağlıdan 919’u genel olarak Kent Lokantası hizmetinden memnun kaldığını belirtirken, 9 kişi memnun olmadığını, 9 kişi ise çekimser kaldığını ifade etti. Böylelikle memnuniyet oranı yüzde 98 olarak belirlendi.

Her alanda yüksek oranda memnuniyet

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin her gün düzenli olarak sunduğu menüde dört çeşit yemek bulunuyor. Menüler, özellikle emekli ve öğrenci gibi dar gelirli grupların sağlıklı, lezzetli ve düşük ücretli beslenme ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanıyor. Ankete katılanların yüzde 56’sı fiyatı "çok uygun", yüzde 38’i ise "uygun" olarak değerlendirdi. Katılımcıların yüzde 40’ı yemekler için "çok lezzetliydi", yüzde 46’sı ise "lezzetliydi" değerlendirmesi yaptı. Hijyen koşullarıyla ilgili değerlendirmede ise katılımcıların yüzde 58’i lokantaları "tertemiz", yüzde 38’i "temiz" olarak nitelendirdi. "Çalışanların ilgi ve hizmet kalitesi nasıldı?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 64’ü "çok kaliteliydi", yüzde 33’ü "kaliteliydi" yanıtını verdi.

Tekirdağ’da 13 Kasım 2025 itibarıyla birinci yılını dolduran Kent Lokantaları, vatandaşlara uygun fiyatlı sıcak yemek hizmeti sunmaya devam ediyor.