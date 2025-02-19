Tekirdağ kıyıları kızıl yosunla kaplandı

Poyraz fırtınasının etkili olduğu Tekirdağ’ın sahil bandı kızıl yosunla kaplandı.

Tekirdağ’da etkili olan poyraz fırtınası, Marmara Denizi’nde ilginç görüntülere neden oldu. Şiddetli rüzgar ve dalgalarla birlikte denizden kopan kızıl yosunlar, Tekirdağ sahillerine vurdu. Sahil şeridinde geniş alanlara yayılan yosunlar, kıyılarda renkli görüntü oluşturdu. Denizdeki akıntı ve rüzgarların etkisiyle kıyıya taşınan yosunların, doğal süreç içinde de kaybolabileceği belirtildi.