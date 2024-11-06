Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonu: 11 tutuklama

TEKİRDAĞ merkezli 3 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda ’11 şüpheli tutuklandı.

Çorlu ilçesinde yaşayan bir kişi, kendisini telefonla arayıp bankacı olarak tanıtarak, çektiği kredinin dosya ve sigorta ücretini iade edeceğini söyleyen kişiler tarafından dolandırıldığını belirterek polise şikayette bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırılan kişinin yatırdığı paranın şüpheliler tarafından İstanbul’da bir banka ATM’sinden çekildiğini belirledi. Şüpheliyi İstanbul’da yakalayarak gözaltına altına alan ekipler, ifadeler doğrultusunda çalışmasını genişletti.

Çok sayıda kişiyi bu yöntemle dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik Tekirdağ, İstanbul ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonda 10 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Tekirdağ’a getirilen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

11 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine götürüldü.